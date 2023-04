Reyer Venezia femminile, con Ragusa scatta l'avventura playoff

La stagione dell’Umana Reyer Venezia femminile entra nel vivo. Archiviata la Coppa Italia, che ha visto le orogranata protagoniste uscire a testa alta in finale, iniziano i quarti dei playoff venerdì 7 marzo alle ore 19.30 al Taliercio.

Dopo una regular season da ventidue vittorie su ventisei partite chiusa con un solido terzo posto, le ragazze di coach Mazzon iniziano l’avventura nella post season che assegnerà lo scudetto 2022/2023.

L’avversario è la Passalacqua Ragusa, incontrato già due volte (andata e ritorno in campionato) in questa stagione con esito positivo in entrambe le gare per l’Umana. La serie è al meglio delle tre partite: per accedere alla semifinale bisogna vincerne due.

Tante le ex della sfida: Giuditta Nicolodi, Mariella Santucci e Awak Kuier per le orogranata. Beatrice Attura e Francesca Dotto per le biancoverdi.

"Sono molto orgogliosa di come questa squadra sia cresciuta e abbia giocato la regular season - dichiara al sito ufficiale del club orogranata Jessica Shepard - Con l'inizio dei playoff è importante focalizzarsi su una partita alla volta. Ragusa ha dimostrato di essere un'ottima squadra con alcune giocatrici che sanno segnare molto".

E ancora: Sarà importante per noi attenerci al piano partita, soprattutto dal punto di vista difensivo e fare attenzione ai piccoli dettagli. In queste partite ogni possesso può essere decisivo per cui dovremo giocare per tutti e quaranta i minuti con energia e concentrazione".

"Siamo contente di tornare a giocare davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto - conclude l'atleta della Reyer - vi aspettiamo!"

Il calendario dei quarti di finale dei playoff Scudetto

Gara 1 al Taliercio venerdì 7 aprile ore 19.30

Gara 2 al PalaMinardi martedì 11 aprile ore 20.30

Eventuale Gara 3 al Taliercio sabato 15 aprile ore 19.30

Biglietti: Intero – 10,00 euro - Under 24 – Ingresso gratuito

Punti vendita abilitati:

– Reyer Store del Taliercio, dalle 16.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì

– rivenditori autorizzati, lista QUI

– online

La partita sarà visibile in streaming su LBF TV.