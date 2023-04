Serie A1 femminile, la Reyer Venezia apre la caccia alla finale Scudetto

Dopo aver battuto 2-0 la Passalacqua Ragusa nei quarti di finale, l'Umana Reyer torna in campo mercoledì 19 aprile alle ore 20.00 al PalaRomare nel derby contro la Famila Wuber Schio per giocare Gara 1 delle semifinali dei Playoff Scudetto del campionato Techfind di Serie A1. La semifinale si gioca al meglio delle tre gare, per passare bisogna vincerne due.



Le due formazioni si sono già incontrate in una semifinale Playoff nella stagione 2014/2015, serie vinta 2-0 dalla formazione scledense che arrivò in finale e si aggiudicò lo Scudetto (3-2 contro Ragusa). L'ultimo precedente PlayOff risale alla stagione 2020/2021 dove la Reyer vinse 3-2 la serie della finale diventando Campione D'Italia.



La squadra di coach Dikaioulakos, dopo essere passata ai quarti 2-1 contro La Molisana Magnolia Campobasso, è stata impegnata alle Final Four di EuroLeague Women a Praga chiudendo con uno storico terzo posto. Dopo aver ceduto 77-70 in semifinale contro le turche del Fenerbahce (diventate poi campionesse), Sottana e compagne hanno vinto contro le padrone di casa ZVVZ USK Praga con una tripla allo scadere di Sventoraite che ha regalato il bronzo alle Orange.



Quest'anno sono tre i precedenti fra le due squadre: 2-1 il bilancio a favore del Famila che si è imposto nell'andata in campionato (83-71) e nella finale di Coppa Italia (73-62), mentre l'Umana ha vinto il ritorno in campionato al Taliercio 73-72 dopo un'overtime.

Il PalaRomare è un vero e proprio fortino per Schio, in questa stagione il campo casalingo è rimasto inviolato sia in campionato che in Eurolega. Tante le ex della gara: Martina Fassina da un lato, Martina Bestagno, Elisa Penna, Astou Ndour e Giorgia Sottana dall'altro. La partita sarà visibile in streaming su LBFTV.

L'altra semifinale vede sfidarsi la Virtus Segafredo Bologna e l'Allianz Geas Sesto San Giovanni che hanno battuto rispettivamente la Parking Graf Crema e Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari per 2-0.

"Innanzitutto vorrei fare sinceri complimenti a Schio per il terzo posto in Eurolega - dichiara Coach Mazzon al sito ufficiale del club orogranata - è un risultato storico non solo per il club stesso ma per tutta la pallacanestro italiana. Li ringrazio per aver portato in alto l'Italia ad un evento così importante dopo tanti anni di assenza, è una cosa speciale. Per quanto riguarda la partita credo non ci possano essere stimoli più grandi che giocare contro la terza squadra più forte in Europa".

E ancora: "Incontriamo una formazione che ha fatto finora la storia della pallacanestro e quindi non servono grandi presentazioni. In tutta la stagione non è mai stata sconfitta in casa e questo vuol dire molto, per noi sarà uno stimolo ancora maggiore per misurare la nostra crescita. Le ragazze devono sentirsi fortunate e privilegiate per poter competere contro una grande squadra in una semifinale scudetto dopo una stagione entusiasmante".

"Siamo una squadra giovane - conclude Mazzon - abbiamo avuto alti e bassi come è normale che sia, ma abbiamo una grande opportunità davanti a noi che indubbiamente farà crescere la squadra. Sono sicuro che le ragazze daranno tutto quello che hanno, poi come sempre sarà il campo a dare il suo risultato. Dobbiamo cercare di fare meno errori possibili se vogliamo rimanere in partita fino alla fine."

Il calendario della semifinale Scudetto