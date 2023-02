Serie A1 femminile, Reyer Venezia a Brescia per l'ultima fatica prima della sosta

Sabato 4 febbraio, palla a due alle ore 20.30, l'Umana Reyer Venezia femminile sarà ospite al PalaLeonessa di Brescia dove giocherà contro la RMB Brixia Basket.

Il match è valido per la diciannovesima giornata del campionato Techfind di serie A1 di basket femminile. Al termine della giornata inizierà la pausa delle Nazionali per la qualificazione ad EuroBasket 2023.

All'andata al Taliercio le orogranata hanno dominato la gara vincendo 94-47 con una splendida prova corale (tutte le giocatrici a referto e quattro in doppia cifra, top scorer Shepard con 19 punti).

Brescia, fanalino di coda del nostro campionato, sta lottando per la salvezza e sarà agguerrita e determinata per cercare di regalare una vittoria al proprio pubblico.

Nel corso della stagione il roster di coach Zanardi ha subito dei cambiamenti: ci sono stati gli addii di Crudo e Morra e si è rinforzato con gli innesti delle lettoni Liga Vente e Aizsila Ance.

L'Umana arriva sulle ali dell'entusiasmo della qualificazione ai quarti di finale di Eurocup Women al termine di una vera e propria impresa che ha confermato ancora una volta la forza e la determinazione del gruppo di coach Mazzon capace di unirsi ancora di più nei momenti di difficoltà.

Pan e compagne cercheranno quindi una vittoria per continuare al meglio il proprio cammino in campionato e mantenere il terzo posto in classifica.