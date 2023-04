Reyer Venezia femminile, la spinta del Taliercio per gara 2 della semifinale Scudetto

Appuntamento imperdibile al Taliercio sabato 22 aprile alle ore 19.30 dove andrà in scena Gara 2 della semifinale PlayOff del campionato Techfind di Serie A1 dove l'Umana Reyer sfiderà nel derby veneto la Famila Wuber Schio.



In terra scledense le orogranata hanno condotto per tre quarti partita per poi cedere 63-59 in un finale di gara punto a punto in un PalaRomare bollente. Non ci sarà quindi margine di errore per le leonesse che saranno costrette a vincere tra le mura amiche per portare la serie alla gara decisiva.

Il sostegno del popolo orogranata sarà quindi fondamentale in una gara da dentro/fuori che deciderà le sorti della stagione. Eventuale Gara 3 si giocherà a Schio martedì 25 aprile alle ore 18.00.

La partita sarà visibile in streaming su LBF TV e in chiaro su MS CHANNEL (canale 814 di Sky).

"Penso che sarà importante iniziare la partita come abbiamo fatto a Schio con una partenza molto aggressiva - dichiara al sito ufficiale del club Awak Kuier - Saranno 40 minuti di lotta e come abbiamo imparato dalla prima gara dobbiamo rimanere concentrate fino alla fine. Faremo di tutto per difendere il nostro campo e portare a casa la partita, dobbiamo anche goderci il momento di giocare una partita così importante".

Biglietti

Intero – 10,00 euro

Under 24 – Ingresso gratuito

Punti vendita abilitati: