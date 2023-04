Serie A1 femmnile, la Reyer vince Gara 1 dei quarti di finale playoff

L'Umana Reyer si porta a casa il primo atto dei quarti di finale playoff 69-52 contro la Passalacqua Ragusa. Grande prova delle nostre leonesse che, davanti a oltre mille cuori reyerini, conducono per tutti e quaranta i minuti giocando una solida gara in entrambi i lati del campo. Top scorer della partita Jessica Shepard con una doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi, in doppia cifra anche Kuier con 14 punti. Martedì 11 aprile alle ore 20.30 si giocherà Gara 2 al PalaMinardi.

Le orogranata recuperano Santucci ma perdono Nicolodi assente per un attacco influenzale.

La partita - Inizio equilibrato con botta e risposta tra le due formazioni, come riferisce l'Ufficio Stampa del club veneziano, 4-4 a 7'46" e time out per coach Lardo. Attacchi spumeggianti da ambo i lati poi l'Umana riesce a prendere ritmo arrivando al +8 con il punteggio sul 16 a 8. Continuano ad avere in mano l'inerzia della gara le orogranata che, con una grande difesa, terminano il primo quarto avanti 21-13.

Ritmo alto nella prima parte della seconda frazione, le ragazze di Coach Mazzon lottano su ogni pallone firmando un parziale di 8-0 fermato da Anigwe che dopo quattro minuti sblocca le sue. Romeo prova a dare una scossa alle neroverdi con un tiro dalla lunga distanza ma Yasuma risponde con cinque punti personali. La Passalacqua continua a tirare con basse percentuali e all'intervallo l'Umana Reyer conduce la partita 40-19.

Parte forte Ragusa dopo l'intervallo lungo con un 6-0 del duo Anigwe-Hampton costringendo coach Mazzon al time out. Shepard segna in uscita dal minuto di sospensione ma le siciliane continuano a spingere cercando di ricucire il gap trascinate da Anigwe autrice di 11 punti fin qui nel quarto. La partita si accende, la Passalacqua arriva anche al -10 ma è Kuier a ricacciarla indietro con una tripla. Prima Villa e poi Pan dall'arco per il +16 a cui risponde Vitola in chiusura del terzo periodo per il 54-40.

In apertura degli ultimi dieci minuti di gioco le difese prevalgono sugli attacchi, Vitola interrompe il digiuno dopo due minuti e mezzo di gioco. Shepard a segno per le orogranata ed and one per Hampton sul quinto fallo di Delaere. L'Umana inizia a giocare con il cronometro, Dotto in lunetta fa due su due e punteggio sul 61-52 a tre minuti dalla fine con Anigwe costretta ad uscire per cinque falli. Sono brave le orogranata a gestire il vantaggio fino alla sirena finale. L'Umana vince Gara 1 dei quarti di finale playoff 69-52.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-Passalacqua Ragusa 69-52 Parziali: 21-13; 40-19; 54-40

Umana Reyer: Villa 4, Delaere 3, Pan 6, Meldere ne, Cubaj, Madera 2, Yasuma 8, Fassina 3, Santucci 7, Shepard 22, Kuier 14 All.Mazzon

Passalacqua Ragusa: Romeo 4, Consolini 2, Di Fine, Olodo, Dotto 2, Hampton 10, Vitola 9, Attura 5, Ostarello 2, Anigwe 18 All.Lardo