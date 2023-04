Serie A1, la Reyer disputa una grande gara 1 ma il Famila rimonta e vince la contesa

Sfiora l'impresa l'Umana Reyer in Gara 1 contro il Famila Wuber Schio cedendo 63-59 in una partita al cardiopalma. Dopo essere state avanti per tre quarti gara le orogranata cedono nel finale in una partita punto a punto che ha regalato quaranta minuti di grande pallacanestro.

Partenza positiva per l'Umana che si porta sul 2-7 dopo i primi due minuti di gioco con cinque punti di Delaere. Mabrey prova a scuotere le sue ma è ancora Delaere ad andare a segno per il 4-9 a 6'38" che costringe coach Dikaioulakos al time out. Continuano a spingere le orogranata che, con un parziale di 5-0, arrivano alla doppia cifra di vantaggio, 4-14. Mestdagh dalla lunga distanza e il gioco da quattro punti di Sottana riportano sotto di tre la formazione scledense, poi Cubaj e Madera sigillano il punteggio sull'11-18 a fine primo quarto.

La seconda frazione di gioco viene sbloccata a 8'38" dalla bomba di Mestdagh a cui segue un continuo botta e risposta tra le due squadre, 20-24 con 6' sul cronometro. Mini break 7-2 Umana con Kuier protagonista che arriva alla doppia cifra. Schio è costretto a rincorrere con le orogranata che guidano 27-35 a 2'36". I due liberi di Santucci e il canestro di Shepard chiudono il primo tempo 27-39.

Mabrey apre il terzo quarto con un and one con le difese che prevalgono sugli attacchi nella prima parte del periodo. Le orange provano ad alzare l'intensità difensiva ma la Reyer non si disunisce e con la tripla di Kuier firma il 32-46 dopo cinque minuti di gioco. Sei punti consecutivi di Keys e il canestro di Mestdagh riaccendono le padrone di casa che si riportano al meno sei, Yasuma però non ci sta e piazza la tripla del +9. Il giro in lunetta di Mestdagh e Kuier per il 42-51 dopo trenta minuti di gioco.

Il 5-2 targato Famila inaugura gli ultimi dieci minuti di gioco in un PalaRomare bollente. Le orogranata vanno un po' in difficoltà per la difesa aggressiva delle orange che firmano la parità a 55 con 4'44" da giocare. La partita sale di toni, Shepard prende un tecnico per proteste che però non viene capitalizzato da Sottana. Kuier interrompe il digiuno per la Reyer, Mabrey pareggia in lunetta 57-57 con due minuti sul cronometro. Sottana e Bestagno per il +4, 61-57 a 49.7". Villa in lunetta per il meno due, Santucci prende sfondamento ma il tiro di Villa danza sul ferro. Keys prende fallo e segna entrambi i liberi per il 63-59 finale.

Gara 2 è in programma sabato 22 aprile alle ore 19.30 al Taliercio.

Il tabellino di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia 63-59 Parziali: 11-18; 27-39; 42-51

Famila Wuber Schio: Mabrey 13, Bestagno 4, Mestdagh 14, Sottana 6, Verona 9, Howard, Sventoraite 2, Crippa, Keys 15, Penna ne All. Dikaioulakos

Umana Reyer: Villa 2, Delaere 9, Pan, Meldere ne, Cubaj 2, Madera 2, Yasuma 3, Fassina 6, Santucci 4, Shepard 12, Kuier 19, Nicolodi ne All.Mazzon