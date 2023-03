Reyer Venezia femminile, al Taliercio è di scena il derby con il Famila Schio

Altro big match al Taliercio per l'Umana Reyer Venezia che stasera, palla a due alle ore 19.30, affronterà le campionesse d'Italia in carica del Famila Wuber Schio in una classica partita del nostro campionato in occasione della ventitreesima giornata della Techfind di serie A1.

Le scledensi sono prime in classifica, hanno perso solamente una partita in campionato in questa stagione (al PalaDozza contro la Virtus Bologna) e sono fresche della qualificazione ai quarti di finale di Euroleague Women come seconda squadra del gruppo B.

Inoltre, la formazione guidata da coach Dikaioulakos, è la migliore in serie A1 per punti segnati (84.7) e per valutazione complessiva (105) e seconda per rimbalzi totali catturati a partita (39.4).

Sarà una partita importante per entrambe le formazioni: l'Umana Reyer proverà a regalare una vittoria prestigiosa al proprio pubblico sempre caloroso e presente in questa stagione (record stagionale di spettatori contro le Vu Nere nell'ultima giornata con 1923 cuori reyerini a palazzo).

Il Famila è quasi obbligato a vincere per consolidare il primo posto in quanto una sconfitta potrebbe virtualmente significare seconda posizione in classifica a fine regular season, in caso di risultati non propizi per le scledensi dalle partite di Bologna.

Tante le ex della gara: Martina Fassina da parte delle orogranata. Martina Bestagno, Elisa Penna, Astou Ndour e Giorgia Sottana per le orange.

"Sappiamo che affrontiamo una squadra di Eurolega che andrà probabilmente a giocare le Final 4 - dichiara Coach Mazzon al sito ufficiale del club orogranata - e glielo auguro perchè se lo meritano. Una formazione che è più forte di Bologna, così dice la classifica".

E ancora: "Noi speriamo di recuperare tutte le ragazze fisicamente e questa è la cosa più importante. Dobbiamo giocare una partita serena entrando in campo con determinazione e cercando di eliminare gli errori banali. Abbiamo il privilegio di giocare una partita importante ed è evidente che la volontà delle ragazze sarà quella del riscatto e faranno di tutto per vincere".

"Spero che vengano in tanti a sostenerci - sottolinea l'allenatore della Reyer femminile - le ragazze si sono guadagnate il rispetto dei tifosi e se il palazzo era così pieno contro Bologna è frutto del lavoro che stanno facendo. Domenica c'era un bellissimo ambiente e sono loro le prime dispiaciute perchè vorrebbero vincere sempre".

"Siamo una squadra giovane - spefica Mazzon - e abbiamo creato un rapporto empatico con il pubblico, domenica sentire gli applausi e l'incitamento, anche se ero fuori, è stato bello. Per me sentire il calore dei tifosi nonostante la sconfitta è stata la mia più grande vittoria che ho avuto personalmente quest'anno".

"Stanno premiando le ragazze per tutto l'impegno che ci stano mettendo dall'inizio della stagione - conclude il tecnico dell'Umana Reyer - che ricordo è iniziata ad agosto. "