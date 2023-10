Serie A1, terza vittoria consecutiva per l'Umana Reyer femminile

Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Umana Reyer Venezia che vince 87-49 in trasferta contro RMB Brixia Basket Brescia. Dopo un primo quarto all'insegna dell'equilibrio, le orogranata cambiano marcia e dominano la gara segnando 60 punti nelle frazioni centrali.

Ottima prova per Anna Makurat con 22 punti segnati (4 su 5 da tre), 6 rimbalzi, 2 assist e 2 palloni recuperati. Doppia cifra anche per Kuier all'esordio stagionale (16 punti con 7 su 10 al tiro e 5 rimbalzi), Cubaj (12 punti e 6 rimbalzi) e Pan (10 punti). Tornano Kuier e Fassina, mentre Shepard resta ancora ai box in attesa del recupero per l'infortunio alla caviglia.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Le due squadre iniziano la gara un po'a rilento trovando basse percentuali al tiro: Villa, Makurat e Cubaj segnano i primi sette punti orogranata, Brescia punisce la Reyer che però riesce ad allungare sul 7-12. Kuier fa il suo esordio stagionale sul parquet, l'Umana chiude avanti 13-17 il primo quarto.

Grande impatto nel secondo quarto per la squadra di coach Mazzon che trova il vantaggio in doppia cifra grazie ad un parziale di 15-2 cominciato con i cinque punti consecutivi di Kuier (15-32). La Reyer inizia a viaggiare ad un altro ritmo: la seconda frazione di gioco termina 24-47.

Al rientro dagli spogliatoi la storia non cambia, le orogranata tengono in mano le redini della gara gestendo il vantaggio maturato con ampie rotazioni, 32-77 al 30'. Il quarto parziale serve solo per le statistiche. L'Umana Reyer vince 87-49 al Palaleonessa di Brescia.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà la trasferta ungherese contro NKA Universitas Peac mercoledì 18 ottobre alle ore 18 per la seconda partita del girone J di Eurocup Women.

Il tabellino

RMB Brixia Basket-Umana Reyer Venezia 49-87

Parziali: 13-17; 24-47; 32-77

RMB Brixia Basket: Bordiga 2, Landi 2, Zanardi 2, Tomasoni 2, Pinardi 1, Louka 9, Scalvini 2, Rainis, Boothe 6, Garrick 15, Skoric 4, Tassinari 4 All.Cesaro

Umana Reyer Venezia: Logoh, Berkani 3, Gorini 1, Villa 7, Nicolodi 6, Pan 10, Meldere 5, Makurat 22, Cubaj 12, Fassina 5, Kuier 16 All.Mazzon