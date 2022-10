Serie B: La Gemini Mestre domina Desio e porta a casa un'altra vittoria

Dopo il successo conquistato a Reggio Calabria nell’esordio di campionato, la Gemini si conferma anche nel debutto casalingo contro Desio contro cui incanala la partita sul binario giusto sin dalle prime battute, 2 punti che portano ulteriore entusiasmo in una squadra che sta giocando ancora priva di Bortolin, miglior giocatore della serie B della passata stagione, ancora fermo per problemi alla caviglia e con Caversazio che arrivava da una settimana senza allenamenti per fastidi alla schiena ma comunque capace di giocare 37’ ad alto livello.

La Gemini del primo quarto è subito brillante, Rossi è il terminale “on fire” di serata, capace di mettere dentro 3 bombe consecutive nonché di mettere il primo canestro di serata con Mestre che dopo 4’ è già avanti di 8 (12-4), spinta proprio da Rossi e Conti. Desio fatica in difesa e si carica di falli, Rossi non perdona e da 3 infila il 20-8 con 2’10’’ di quarto da giocare, periodo che la Gemini chiude con un altro tiro pesante di Rossi per il massimo vantaggio del periodo (26-11), margine sporcato dal canestro in contropiede di Desio che termina il periodo sotto di 13. Nel secondo quarto Mestre spinge ancora, 3 liberi per un fallo su Pellicano ed un tecnico spingono la Gemini al +16 (31-15) con Desio che continua a faticare e che soltanto verso la parte finale del periodo torna sotto di 10 (46-36), là però ci pensano Conti dalla media e Mazzucchelli da 3 rimettere la Gemini sul +15 di pausa lunga.

Nel terzo e nel quarto periodo la Gemini vive praticamente di rendita, ancora capitan Mazzucchelli dalla lunga fa +18, Desio tenta di appoggiarsi sui lunghi appoggiandosi su Lovato ma l’inerzia del match è dalla parte di Mestre che difende forte e tocca il +21 con Conti che dalla lunetta fa 60-41 con 5’31’’ di periodo da giocare e con gara ormai indirizzata a favore della Gemini che, affidandosi alla difesa, tiene lontana Desio che resta incapace di riavvicinarsi con margine che resta solido fino alla sirena.

Gemini Mestre - Rimadesio Desio 77-56 (26-13, 25-23, 14-11, 12-9)

Gemini Mestre: Alberto Conti 20 (3/7, 2/5), Andrea Mazzucchelli 14 (3/4, 2/6), Tommaso Rossi 13 (1/3, 3/6), Manuel Di meco 12 (4/7, 0/0), Edoardo Caversazio 11 (2/4, 1/2), Pietro Sequani 5 (1/1, 1/3), Nicolo' Pellicano 2 (0/1, 0/2), Fabio Sebastianelli 0 (0/0, 0/1), Edoardo Musco 0 (0/0, 0/0), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0), Matias Bortolin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 - Rimbalzi: 33 3 + 30 (Manuel Di meco 8) - Assist: 15 (Andrea Mazzucchelli 6)

Rimadesio Desio: Carlo Fumagalli 15 (6/13, 0/5), Giacomo Maspero 11 (2/9, 2/2), Gabriele Giarelli 8 (4/8, 0/0), Matteo Tornari 8 (1/1, 2/4), Lorenzo Lovato 5 (2/6, 0/1), Matteo Fioravanti 5 (1/2, 1/2), Andrea Mazzoleni 2 (0/5, 0/1), Mattia Molteni 2 (1/2, 0/4), Leonardo Basso 0 (0/1, 0/1), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/0), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/0), Luca Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 14 - Rimbalzi: 42 14 + 28 (Giacomo Maspero, Andrea Mazzoleni 10) - Assist: 10 (Carlo Fumagalli 3)