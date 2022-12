Vetorix Mirano, il nuovo tecnico è Simone Toniolo

È Simone Toniolo il nuovo allenatore della Vetorix Mirano. Il tecnico cresciuto proprio con i colori biancazzurri infatti ha accettato la proposta della società veneziana e guiderà la squadra nel campionato di C Silver.

Si tratta infatti di un ritorno per Toniolo, che aveva già guidato Mirano agli albori della sua carriera, dopo essere cresciuto con la canotta biancazzurra come giocatore.

Il neo allenatore, che avrà come vice il confermato Andrea Baldan, debutterà sulla panchina miranese domenica nella delicata e importante sfida di campionato contro Rovigo.

“Ringrazio la società per questa opportunità – le prime parole del tecnico che mercoledì sera ha sostenuto il primo allenamento con la squadra – Avevo tanta voglia di tornare in panchina e la chiamata di Mirano non si può rifiutare"

E ancora: "Sappiamo che ci attende un compito importante, dove ognuno dovrà dare il massimo in palestra. Per me Mirano rappresenta una grande occasione e al tempo stesso lo è per tutti i ragazzi che fin qui hanno comunque fatto una stagione con buoni risultati".

"È evidente - prosegue Toniolo - che qualcosa dovremo cambiare, ma per me che sono cresciuto con questi colori sarà uno stimolo in più. Certamente non ho la bacchetta magica per risolvere in un paio di allenamenti la situazione che si è venuta a creare, ma spero che si ritrovi presto la serenità e la coesione che la squadra può dare”.

Domenica 11 dicembre l’esordio contro Rovigo, poi l’ultima in casa prima della sosta che servirà per programmare la seconda parte di stagione: “Dobbiamo cercare di portare a casa il massimo da queste due partite e poi lavorare durante la sosta – conclude Toniolo - Con Rovigo sarà difficile, anche loro hanno cambiato allenatore: ma mi aspetto una bella reazione da parte di tutto il gruppo”.