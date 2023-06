Serie A1 femminile, in casa Reyer Venezia è tempo di conferme

L’Umana Reyer comunica in una nota di stampa che lo staff tecnico della prima squadra femminile, Serie A1 LBF, è stato confermato per la stagione 2023-2024. Per Andrea Mazzon sarà la terza stagione in orogranata come head coach della prima squadra femminile (è stato anche capo allenatore della prima squadra maschile dal 12 gennaio 2010 al 13 novembre 2013).

Con il team orogranata ha collezionato 81 presenze con un bilancio di 59 vittorie e 22 sconfitte (73% di vittorie) centrando due semifinali playoff, una semifinale e una finale di Coppa Italia, una semifinale e una finale di Eurocup Women.

La conferma di Coach Mazzon arriva a pochi giorni dal prolungamento pluriennale del contratto di Jessica Shepard che vestirà la maglia orogranata anche nella prossima stagione, la sua seconda in laguna.

Jessica è stata una delle grandi protagoniste della scorsa stagione: amata dal pubblico reyerino per la sua leadership e voglia di lottare su ogni pallone è una giocatrice carismatica con il carattere esplosivo capace di trascinare squadra e tifosi.

L'ala/centro nativa del Nebraska è andata in doppia cifra in 41 delle 42 gare stagionali giocate e in doppia doppia in ben 21 partite. Ha chiuso il campionato Techfind di serie A1 come seconda miglior marcatrice con 19,44 punti a gara (525 totali in 27 partite giocate), terza per rimbalzi totali (10) e falli subiti (4,8) e settima giocatrice con la miglior percentuale al tiro da due (58,77%).



Numeri importanti anche in campo europeo: in Eurocup Women è stata la migliore della squadra per efficienza (19,2), punti (16,9), e rimbalzi (9,6) oltre ai 3,2 assist ad allacciata di scarpe.

Conferme anche per gli assistant coach Michele Dall'Ora e Francesca Di Chiara. Per il primo sarà la terza stagione in orogranata. Quest'anno ha fatto la sua prima partita da capo allenatore al Taliercio contro Geas portando a casa una vittoria. Per Di Chiara è la seconda stagione alla Reyer.

Inoltre Davide Rocco, che ha iniziato nel settore giovanile orogranata nel 2008 per poi passare nella prima squadra femminile nel 2011, ricoprirà nuovamente il ruolo di preparatore atletico, mentre il team manager Pietro Scibetta è confermato per la seconda stagione consecutiva.