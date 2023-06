Shiori Yasuma saluta la Reyer: il suo futuro è in Giappone

L'Umana Reyer ha salutato Shiori Yasuma il cui futuro è nel Sol Levante, La società in un messaggio ha ringraziato la giocatrice per la sua professionalità e dedizione e le ha augurato le migliori fortune per il futuro professionale.

Le strade di Reyer e Yasuma si separano di comune accordo, data la richiesta della giocatrice di partecipare al programma della Federazione Giapponese, il quale le impedisce di giocare al di fuori del proprio Paese.