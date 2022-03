Contrordine, salta il derby d'Italia del basket femminile: troppi positivi al Covid

Nel derby d'Italia la fanno da padrone le misure di prevenzione anticovid. Sì perchè in queste ore l’Umana Reyer femminile ha fatto sapere che, in seguito a un controllo avvenuto nella mattinata odierna, diversi componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al virus.

I soggetti interessati sono in isolamento fiduciario e il gruppo squadra è in costante monitoraggio. Nell’ottica della prevenzione del contagio sono state informate la società Famila Basket Schio e le autorità competenti, ed è stata disposta la sospensione del derby in programma oggi al Taliercio.