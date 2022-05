Squadra giovanile femminile promossa in serie C

Grande gioia per le giovani leonesse che conquistano nella partita decisiva il successo su Eracle Basket e la matematica promozione in Serie C. Il vittorioso team orogranata è composto da atlete facente parte delle formazioni under 19, under 17 e under 15 che hanno potuto vivere un’esperienza extra campionati di categoria, disputando il campionato di Promozione dove hanno affrontato giocatrici più grandi e più esperte. Il gruppo reyerino ha dimostrato per tutta la stagione grande alchimia e voglia di giocare insieme e, dopo aver concluso da imbattute la prima fase, le ragazze si sono imposte anche nelle successive cinque partite della fase Gold, ottenendo il pass per l’unica promozione diretta in serie C.

La partita con Eracle rappresentava un vero e proprio spareggio: il vincitore avrebbe ottenuto la promozione. Polveri bagnate nel primo quarto di gioco, dove nonostante una buona difesa di squadra le nostre leonesse non riescono a trovare lucidità realizzativa offensiva (11-13 il parziale). Grande pressione e intensità nel secondo parziale, dove le ragazze dell’Umana ingranano anche in attacco trovando ottime soluzioni sia in contropiede che nel tiro dall’arco: 40-22 il risultato al 20′. Nella seconda parte di partita le giovani reyerine aumentano e gestiscono il distacco fino al 65-41 conclusivo, che permette di festeggiare questo importante traguardo. Complimenti a tutti i componenti dello staff tecnico e dirigenziale, alle famiglie, ma soprattutto alle nostre ragazze che hanno dimostrato impegno, dedizione e spirito di squadra nell’affrontare questo campionato.