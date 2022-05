Gara2, Watt spinge la Reyer: «Giocare di squadra. Emblematica la foto di Tonut»

La vittoria di gara1 contro Tortona ha dato morale alla Reyer che ora è chiamata domani a giocarsi gara2 e giovedì gara3. Le sensazioni sono positive ma la concentrazione è al massimo.

Mitchell Watt, MVP, ci ha parlato dell'approccio al torneo da parte della squadra: «Abbiamo fatto bene in gara1 grazie all'approccio fisico molto importante: siamo rimasti uniti e siamo riusciti a bloccare le loro mosse più significative. Siamo riusciti veramente a raggiungere gli obiettivi di gioco che ci eravamo prefissati per la gara e adesso siamo pronti a concentrarci sul prossimo match. La nostra forza è sempre stata la difesa di squadra anche se è importante anche fare un ottimo lavoro nella fase a uomo. In gara2 dovremmo essere concentrati ...loro hanno giocatori importanti non dobbiamo distrarci»,

Di gara1 resterà forse negli annali la foto di Tonut, che ha sempre dato molto a questa squadra e che i rumors danno sempre più lontano da Venezia. I compagni però sono compatti attorno a lui: «Come giocatori sappiamo che ogni gara ti lascia qualcosa: puoi passare dalla frustrazione, alla pressione, a volte la partita è più dura, intensa, più fisica e puoi sentire tutto il peso su di te. Quell'immagine è bella perchè è liberazione, perchè Stefano ha dato tutto e dimostra l'affetto che lo circonda: basta vedere il tifo e il supporto che si coglie in sottofondo. Quella foto è emblematica: Stefano non è mai solo».

Come vincere gara2? «Dobbiamo ripetere ciò che di buono abbiamo fatto in gara1 chiarisce Watt. - Dobbiamo continuare a fare bene la fase difensiva e a giocare sempre un basket di squadra» conclude.