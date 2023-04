Nel pomeriggio la Reyer incontra Trenot, coach Spahija: «Sono forti, ma vogliamo difendere la classifica»

Domenica 30 aprile alle 17.30 l'Umana Reyer tornerà in campo alla BLM Group Arena di Trento per la grande classica con i bianconeri, valida per la 29° giornata di campionato.

E' una storia infinita tra Reyer e Trento, il primo confronto in Serie A risale al 26 dicembre 2014, quando l'Umana Reyer vinse sul parquet del PalaTrento con 22 punti di Tomas Ress. Da quella sfida, Venezia e Trento si sono poi affrontate 33 volte, tra regular season, sfide epiche di playoff e Supercoppa con gli orogranata avanti negli scontri diretti (20-13). Dei roster della finale scudetto del 2017 fanno ancora Totò Forray e Flaccadori da una parte e Michael Bramos dall'altra. Nella gara d'andata vinsero i bianconeri 72-73 (Moraschini 23). L'Umana arriva alla partita con il quarto posto in classifica che gli orogranata cercheranno di difendere per garantirsi il fattore campo nel primo turno dei playoff. I trentini, dal canto loro, sono al sesto posto in classifica, in piena corsa per la postseason. Undici Sport e Eurosport 2 .

Coach Neven Spahija prepartita: «Tutte le partite per noi sono importanti perché vogliamo restare nella posizione in classifica in cui siamo. Sarà una gara difficile perché loro sono forti, ma vogliamo continuare a proporre il nostro stile di gioco, in difesa e in attacco. Ci hanno battuto nella partita dell'andata e questo sarà una motivazione extra per noi. Inoltre, conosco da tanti anni coach Molin che stimo molto, sicuramente preparerà bene la partita. Sono contento di come i nostri giocatori stanno lavorando e della concentrazione che abbiamo per questa partita. Rientrerà Adam Mokoka».