Sconfitta di misura per la Reyer: ora il quarto posto si complica

Si interrompe alla Blm Group Arena la striscia positiva dell'Umana Reyer, battuta in volata 86-84 dalla Dolomiti Energia, dovendo adesso provare a riconquistare il quarto posto nel derby dell'ultimo turno con Treviso, guardandosi nel contempo alle spalle proprio da Trento, che ha accorciato a -2 con il vantaggio nello scontro diretto.

Primo tempo

Con il rientro di Mokoka, l'unico indisponibile resta Watt e coach Spahija conferma il quintetto iniziale (Granger, Bramos, Parks, Willis e Tessitori). L'inizio vede polveri bagnate su entrambi i fronti: sblocca la tripla di Parks dopo 1'30” poi dall'arco la mette anche Tessitori (0-6 al 4'). Nonostante Trento si sblocchi a metà quarto, Bramos e Granger trascinano un'Umana Reyer dominante a rimbalzo (10 raccolti in 6', di cui 4 in attacco) sul 4-13. Dopo il time out, la Dolomiti prova a riavvicinarsi, ma non si avvicina mai oltre il -5, così negli ultimi 2' del quarto Willis, Parks e Tessitori scrivono il 12-22. Coach Spahija dà ampio spazio alle rotazioni, ma preferisce chiamare time out all'11' sul primo tentativo di rientro dei padroni di casa (17-24). L'and-one di Brooks respinge Trento dal -4 al 20-27 al 13', poi, dal 25-31 di Tessitori a metà periodo, la Dolomiti riesce a ricucire ulteriormente sul 30-31 al 16' e, nonostante la tripla di Parks, dal 30-34 del 16'30”, i padroni di casa trovano il primo vantaggio della partita, arrivando anche sul 37-34 al 18'30”. Con la precisione ai liberi (Parks e Granger), gli orogranata impattano a 38 al 19' e infine rispondono con Parks alla tripla di Grazulis per il 41-40 all'intervallo lungo.

Secondo tempo

L'Umana Reyer esce perfettamente dagli spogliatoi con quattro triple di fila (apre e chiude Bramos, in mezzo Parks e Granger) che costringono Trento al time out sul 46-52 al 23'30”. Gli orogranata difendono forte e continuano ad allungare con Tessitori (reattivo a rimbalzo offensivo) e ancora Parks da 3: a metà quarto è 48-57. L'attacco veneziano però si inceppa e la Dolomiti può riavvicinarsi fino al 54-57 al 27'30” con pronto time out stavolta di coach Spahija. Tessitori torna a muovere il punteggio dopo 3'30”, ma Grazulis risponde da 3 e al 29' Udom impatta a 59 dalla lunetta, infine nel finale arriva il sorpasso di Spagnolo e il buzzer beater di Spissu per il 61-62. Il duello tra Spagnolo (da 2) e Spissu (da 3) si ripete nel primo minuto dell'ultimo quarto, poi si accende Moraschini, che firma due volte il +3 (la seconda per il 65-68 al 32'), con la panchina orogranata che chiama time out subito dopo per la troppa facilità degli ultimi due canestri trentini. La Dolomiti torna avanti sul 71-70 al 33'30”, anche se continua l'ottimo momento di Moraschini, che firma da solo il 71-75 al 34', anche se il match resta in equilibrio assoluto (77-75 a metà periodo, poi 77-77 con il solito Moraschini). Trento tenta l'allungo (83-77 al 37'30”), Willis sblocca l'Umana Reyer (83-79 al 38'), poi Atkins fa 1/2 dalla lunetta e Granger firma prima l'84-81 al 39', poi l'1/2 dell'84-82 al 39'30”, infine recupera il pallone per la schiacciata del pareggio di Moraschini a -13”. A meno di 2” dalla fine, però, arriva il fallo di Bramos su Spagnolo, glaciale dalla lunetta per l'86-84 e, dopo il time out, la preghiera finale di Granger non va a segno.

Parziali: 12-22; 41-40; 61-62

Dolomiti: Morina ne, Conti 2, Spagnolo 14, Forray 6, Flaccadori 12, Udom 9, Dell'Anna ne, Crawford 6, Ladurner ne, Grazulis 13, Atkins 16, Lockett 8. All. Molin.

Umana Reyer: Spissu 6, Tessitori 11, Parks 18, Ray ne, Bramos 11, Moraschini 12, De Nicolao, Granger 10, Chillo, Brooks 7, Willis 5, Mokoka 2. All. Spahija.