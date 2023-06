Anche coach Tucci lascia la Reyer: «Si chiude un ciclo importante»

Dopo sette stagioni, con 402 panchine collezionate e quattro trofei vinti insieme, si dividono le strade dell'Umana Reyer e coach Gianluca Tucci. La Società orogranata porge i più sinceri ed affettuosi ringraziamenti all'allenatore "per la professionalità, la dedizione e lo spirito che condiviso con tutto il team di lavoro".

«Ci tengo a ringraziare Gianluca, non solo come professionista, ma anche per la persona e le qualità umane che ha messo nel nostro progetto di cui è stato una parte importante - le parole del Presidente Federico Casarin - Insieme abbiamo vinto trofei e titoli e Gianluca è stato un allenatore, compagno di viaggio e amico non solo per me, ma per tutte le persone che hanno condiviso questi sette anni. Grazie Gianluca e in bocca al lupo per il tuo futuro».

«Ringrazio il gruppo dell'Umana Reyer Venezia, nelle persone del dott. Brugnaro e del Presidente Casarin, con cui ho condiviso sette anni intensi, pieni di emozioni e di vittorie - il saluto di Gianluca Tucci - La vita è fatta di passaggi, oggi si chiude un ciclo importante e l'esperienza dei rapporti umani che ho costruito in questo contesto, sia dentro che fuori dall'ambito lavorativo, è il tesoro più prezioso che mi accompagnerà nelle esperienze future».