De Raffaele nel prepartita: «Cercheremo di fare la miglior partita possibile»

Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa la gara valida per i quarti di finale della Discovery+ Supercoppa tra Umana Reyer e Carpegna Prosciutto Pesaro in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sabato 18 settembre alle 12. La partita sarà trasmessa in diretta su Discovery+.

La partita

«Affrontiamo questa partita col desiderio di competere e provare ad andare avanti in questa manifestazione. Incontriamo una squadra che si è rinnovata abbastanza rispetto allo scorso anno anche se ha mantenuto il nucleo degli italiani, a partire da Zanotti e Tambone. Però una squadra che ha qualità, soprattutto nella capacità di correre il campo, di giocare con ritmi molto alti e con il talento anche per poter mettere in difficoltà, soprattutto se ha questa possibilità di aprire molto il campo, di giocare uno contro uno. Quindi sarà molto importante cercare di limitare questa loro caratteristica, così come l’esuberanza a rimbalzo, specialmente di Jones e Camara, che sono due giocatori molto presenti sotto questo aspetto. Da parte nostra, cercheremo di fare la miglior partita possibile, perché sono sempre tante partite in un periodo in cui di solito si lavora per altri obiettivi, ma siamo molto contenti di essere presenti a Bologna e faremo di tutto per vincere la partita».