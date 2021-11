L'Umana Reyer femminile in visita alla Madonna della Salute

Il gruppo della prima squadra femminile dell’Umana Reyer, formato dalle atlete e dai componenti dello staff tecnico, si è recato come tradizione giovedì mattina alla Basilica della Madonna della Salute di Venezia, nel rinnovo dell’omaggio alla Vergine Mesopanditissa. Il gruppo orogranata ha effettuato una visita al santuario per celebrare la festività religiosa solenne per la Città di Venezia. Venerdì 19 novembre la visita sarà replicata dalla prima squadra maschile.