L'Umana Reyer celebra la Madonna della Salute

Dopo la prima squadra femminile, anche la prima squadra maschile ha celebrato la festa della Madonna della Salute di Venezia, nel rinnovo dell’omaggio alla Vergine Mesopanditissa. Squadra e staff del gruppo reyerino hanno raggiunto in mattinata la Basilica per celebrare la festività religiosa solenne per la Città di Venezia. Gli orogranata hanno partecipato alla Messa e scambiato un saluto con i cittadini veneziani presenti.