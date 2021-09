La Reyer Venezia femminile domina al Taliercio le ungheresi del Gyor: 84-50 il finale

Con una prestazione densa di agonismo ed atletismo, segno di un ottimo livello di preparazione, la Umana Reyer Venezia femminile ha superato al Talierco le avversarie della UNI Gyor MÉLY-ÚT. Finisce 84 a 50 segno evidente di un dominio esercitato lungo tutto il corso della gara.

Parte forte Venezia che nel primo quarto mette un solco di 13 punti tra sé e le ungheresi. Le ospiti, guidate da Dalma Ivanyi provano a reagire, ma le ragazze orogranata, stasera, hanno davvero una marcia in più rispetto alle avversarie. Il parziale si chiude sul 28-13 mentre il primo tempo segna un netto 53 a 25.

Al ritorno in campo dopo la pausa le ungheresi, grazie alla ritrovata vena di Dombai e Weninger, provano ad accorciare, ma sulla fine della frazione le orogranata allungano di nuove infliggendo alle ospiti un parziale di 5-0 ed uno scarto complessivo di +33. Nell'ultima frazione di gioco, finalmente, la Reyer rallenta ed il Gyor mette in carniere un parziale di 10-2. Ma di fatto stuzzica il can che dorme. Le Campionesse d'Italia reagiscono e si aggiudicano, per 17-16, anche l'ultima frazione dell'amichevole. Il risultato finale dice Venezia 84 Gyor 50.

Un distacco netto, forse eccessivo, ma chiaro. Dimostrazione del fatto che la Reyer Venezia femminile è pronta per l'avventura in Supercoppa. La semifinale contro la Virtus Bologna è in programma lunedì 27 settembre alle ore 17.30 al PalaRomare di Schio. Che la stagione ufficiale abbia inizio.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-UNI Gyor MÉLY-ÚT 84–50. Parziali: 25–12, 28–13, 14–9, 17–16

Umana Reyer Venezia: in aggiornamento

UNI Gyor MÉLY-ÚT: Ruff-Nagy 6, Dubei 11, Dombai 10, Markovic 6, Oroszová 7, Weninger 10, Baffy, Milkovics. Allenatore: Dalma Ivanyi