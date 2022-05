Pallacanestro Cesenatico ko, l'under 15 maschile della Reyer accede alle Finali Nazionali

Successo per l'under 15 maschile della Reyer che accede alle Finali Nazionali di categoria dopo aver superato la pallacanestro Cesenatico in un doppio confronto entusiasmante.

La partita

La gara di andata, giocata in trasferta, ha visto i giovani condurre la partita dall’inizio alla fine, resistendo ai tentativi di rimonta degli avversari e chiudendo la gara con il risultato di 62-49 grazie ad una solida prova di squadra. Nonostante la vittoria e i 13 punti di vantaggio da poter difendere, la gara di ritorno, giocata tra le mura amiche del Taliercio, è stata tutt’altro che una passeggiata. I giocatori, forse un po’ emozionati, partono contratti, e dopo i primi minuti in sostanziale equilibrio, nel secondo quarto toccano anche il -17 (21-38), andando all’intervallo in svantaggio 25-38. Dopo la pausa però, la squadra di coach Molin rientra in campo con le facce giuste e, possesso dopo possesso, comincia ad accorciare le distanze chiudendo il terzo quarto sotto di 8 lunghezze (37-45). Ultimo quarto a senso unico, con un parziale di 27-10 i giovani leoni ribaltano l’inerzia della gara e conquistano la vittoria che vale l’accesso alle Finali Nazionali.