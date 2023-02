La Vetorix Mirano aggiunge energia sotto le plance: ecco Carlo Laganà

Nuovo importante innesto per la Vetorix Mirano che aggiunge esperienza e qualità nel proprio roster con la firma di Carlo Laganà. Classe 1989 Laganà è reduce da diverse stagioni in C Silver con la maglia di Salzano che ha contribuito a far passare dalla serie D alla seconda categoria regionale.

Giocatore duttile e fisico, Laganà ha viaggiato a una media di 9 punti a partita nelle ultime stagioni, avendo vestito prima di Salzano anche le canotte di Quinto, Litorale Nord, Murano, Leoncino e Spinea con cui ha iniziato il suo percorso nel mondo senior.

“Ho giocato tante volte contro Mirano – il commento di Laganà – Conosco molto bene la società e l’opportunità si è creata in questi giorni. Avevamo parlato con il club già durante l’estate, ma non c’erano i giusti presupposti. Ora invece ecco questa nuova opportunità per la seconda parte del campionato, quella più importante perché porta ai playoff. Per fortuna ero ancora disponibile e quindi ho accettato la proposta di Mirano. Anche perché ci attende la parte più interessante della stagione, con partite di alto livello tra le migliori del campionato di C Silver. Conosco già qualche giocatore del gruppo che so essere molto competitivo e spero di riuscire a dare il mio apporto per fare un ulteriore salto di livello”.

La società Pallacanestro Mirano ringrazia i Black Soul, formazione Amatoriale Csi di Mirano e nello specifico il Dirigente/Coach Andrea Martignon per la collaborazione che ha permesso di arrivare all’accordo.