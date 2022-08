Virtus, Reyer, Aquila Trento e Treviso Basket: quadrangolare a Cavallino

Il 9 e 10 settambre a Cavallino Treporti il Trofeo Dalla Riva Sportfloors. Parteciperanno quattro delle maggiori compagini del massimo campionato nazionale per un prestigioso preludio alla stagione agonistica 2022-23.

Basta scorrere i nomi delle partecipanti al Torneo 2022 per percepire il frizzante profumo delle Coppe continentali: a contendersi il Trofeo Dalla Riva Sportfloors saranno infatti i vicecampioni d'Italia della Virtus Bologna, reduci dalla vittoria in Eurocup che ha schiuso loro le porte dell'Eurolega, oltre alle confermate presenze italiane di Eurocup della Reyer Venezia e dell'Aquila Trento ed a Treviso Basket, che l'anno scorso è stata la miglior rappresentante tricolore in FIBA Basketball Champions League. Calendarizzato per venerdì 9 e sabato 10 settembre 2022, il Torneo si svolgerà con un format classico, due partite al giorno in orari prefissati (17:00 e 20:30), consentendo alle squadre di testare il proprio livello di preparazione in vista dell'inizio del campionato.