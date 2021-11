Gianluca Tucci sulla sfida contro la Virtus: «Di fronte una delle favorite della competizione»

Gianluca Tucci ha presentato ai nostri microfoni il derby italiano di 7Days Eurocup tra Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia in programma alla Virtus Segafredo Arena martedì 16 novembre alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Eleven Sports.

L'intervista

«Contro la Virtus Bologna sappiamo che dovremo far fronte al grandissimo talento di Teodosic, leader indiscusso della squadra, che in coppa distribuisce più di 7 assists a partita. Ma uno dei punti di forza della Virtus quest’anno è la versatilità di giocatori come Hervey e Cordinier, due ali atletiche che ugualmente hanno tanti punti nelle mani. Inoltre, la combinazione di fisicità e imprevedibilità poi dei playmaker Pajola e Mannion sarà una ulteriore chiave del match, soprattutto per gli inizi di ogni quarto. Infine Bologna potrà schierare sotto canestro sia Jaiteh che Sampson, quest’ultimo con grande esperienza NBA alle spalle, consentendo il regolamento di Eurocup di convocare tutti gli stranieri. Ci aspetta una battaglia che vogliamo affrontare a viso aperto contro una delle favorite della competizione, mettendo sul tavolo di gioco tutto il nostro orgoglio e le nostre carte».