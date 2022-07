L'ultimo arrivo in casa Reyer è Yankuba Sima: chiuso il roster 2022/2023

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare la chiusura del roster 2022/23 con il raggiungimento dell’accordo con il giocatore Yankuba Sima, centro di 211 cm, nato a Girona (Spagna) il 28 luglio 1996, 26 anni compiuti ieri, che ha disputato le ultime due stagioni in patria al Manresa. È il terzo giocatore proveniente dalla Liga ACB, insieme a Jayson Granger e Derek Willis.

Nell’annata 2021/22 ha giocato 36 incontri di Liga Endesa (18 minuti, 7.4 punti, 4 rimbalzi) e 16 di Basketball Champions League (16 presenze, con una media di 17.3 minuti, 6 punti e 4,8 rimbalzi), manifestazione in cui il club ha raggiunto la finale. Nazionale spagnolo, ha preso parte alla Coppa del Mondo 2022 totalizzando 6 presenze, a 14.8 minuti, 9.5 punti e 4 rimbalzi di media, tirando con il 72,4% da 2.

Uscito nel 2014 dalla Canarias Basketball Academy, si è trasferito negli Stati Uniti, con un’anno alla high school di Arlington Country Day a Jacksonville, in Florida, due alla St. John’s University e uno alla Oklahoma State University, con cui ha partecipato al campionato Ncaa. Tornato in Spagna nel 2018, ha sempre vestito la maglia del Baxi Manresa, con la sola parentesi della seconda metà del campionato 2018/19 al Cafes Candelas Breogan Lugo. Nel giro delle Nazionali giovanili spagnole dal 2014 e di quella maggiore dal 2021, ha partecipato agli Europei Under 18 di Konya nel 2014, ai Mondiali Under 19 di Heraklion e agli Europei Under 20 di Lignano Sabbiadoro (medaglia d’argento) nel 2015 e agli stessi Europei Under 20 dell’anno successivo, con la vittoria del titolo nella manifestazione tenutasi a Helsinki.

«Sono entusiasta e grato per questa opportunità – le prime parole di Sima da orogranata – È una grande chance per fare un passo in avanti nella mia carriera. Non vedo l’ora di conoscere il Club e i miei compagni. Reyer è un’organizzazione ambiziosa e voglio dare il mio contributo per competere e raggiungere traguardi importanti, in Italia ed Eurocup. Inoltre non vedo l’ora di visitare e conoscere Venezia, Città meravigliosa».