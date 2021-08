Caorle capitale del beach volley con una settimana di finali nazionali

Caorle diventa la capitale del beach volley e si prepara ad ospitare una settimana di grande sport: si inizia con le finali del campionato italiano under 18, in programma il 30 e 31 agosto, per concludere con la tre giorni delle finali scudetto del campionato assoluto, dal 3 al 5 settembre. Prosegue quindi il legame tra la Federazione Italiana Pallavolo e la città di Caorle, che aveva già ospitato, dall'1 al 26 luglio, la nazionale italiana femminile nel suo percorso di preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Ad aprire, quindi, la settimana di beach volley tricolore sarà la finale del campionato italiano U18 (30-31 agosto) seguita dalla finale under 16 (31 agosto- 1 settembre) e under 20 (1-2 settembre). A contendersi gli scudetti giovanili saranno 24 coppie femminili e altrettante maschili per ogni categoria in gara.

Il cammino del campionato assoluto, invece, iniziato nel mese di luglio a Bellaria Igea Marina, si concluderà dopo tre tappe domenica 5 settembre di fronte alle telecamere di RaiSport che seguiranno le semifinali e finali in diretta televisiva: in programma alla PiterPan Arena, sul lungomare Trieste, si preannunciano di alto livello con coppie di caratura internazionale che si daranno battaglia per conquistare la terza e ultima tappa e il titolo nazionale. A differenza degli scorsi anni, infatti, il tricolore verrà assegnato alla coppia che avrà totalizzato il maggior numero di punti nei tre tornei del campionato italiano (Bellaria Igea Marina, Palinuro e Caorle).

Ai nastri di partenza della tappa conclusiva, dopo la conquista della Coppa Italia da parte di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, saranno presenti un totale di 64 coppie nel match draw (32 femminili e altrettante maschili) che si contenderanno l’ambito titolo.

A supportare la Federazione Italiana Pallavolo nell’organizzazione della tappa veneta, sede della finale scudetto nelle ultime tre edizioni, ci sarà l’importante collaborazione del Comune di Caorle, del Consorzio Gestione Arenili della Marina di Caorle e della società JBA Beach Volley, che con oltre 50 membri dello staff ha allestito 14 campi da gioco.Tabellone Campionati Under 16, 18 e 21. La formula prevista per i Campionati Giovanili è quella del main draw a 24 coppie con doppia eliminazione.

Tabellone Campionato Assoluto

?Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione

?32 squadre al Main Draw

Le informazioni sulla tappa di Caorle

Tutte le informazioni su https://jbabeachvolley.it/finali-nazionali-2021/

?Campionato Assoluto Femminile: https://beachvolley.federvolley.it/node/40205?

Campionato Assoluto Maschile: https://beachvolley.federvolley.it/node/40204

Il Villaggio e la PeterPan Arena saranno chiusi al pubblico per tutta la manifestazione, è possibile invece assistere alle gare sui campi secondari.

Copertura social?

Come sempre sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley e le finali giovanili sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e sul canale twitter dedicato al beach volley @ItaBeachVolley.

Aggiornamenti quotidiani e dirette delle gare giovanili sono disponibli sulle pagine social di JBA Beach Volley.

Copertura televisiva ?

Rai Sport HD seguirà la finale scudetto del Campionato Italiano di beach volley a Caorle. Verranno trasmesse dal campo centrale due semifinali sabato 4 settembre (una maschile ed una femminile) e le finali primo e secondo posto domenica 5 (maschile e femminile), mentre sarà possibile seguire le altre semifinali del sabato e le finali per il terzo posto della domenica sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Calendario:

30-31 Agosto U18 Maschile e Femminile

31-1 Settembre U16 Maschile e Femminile

1-2 Settembre U20 Maschile e Femminile

3-4-5 Settembre Assoluto Maschile e Femminile

4-5 Settembre MASTER

Montepremi

?Finale Scudetto 18000 euro per ciascun tabellone.