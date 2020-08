A Caorle riparte il beach volley: finali nazionali dal 27 al 30 agosto

In questa sfortunata stagione sportiva, falcidiata dalla pandemia di Covid-19, un evento dal grande valore simbolico torna a Caorle per il secondo anno consecutivo: le finali nazionali di beach volley, alla 27esima edizione, in programma dal 27 al 30 agosto. Dalla JBA Caorle ripartono così le speranze di migliaia di atleti e appassionati di una disciplina che è rimasta ferma per molti mesi.

L’organizzazione è stata possibile grazie al contributo della Regione, del Comune di Caorle, del Consorzio gestione arenili della Marina di Caorle e di JBA. Sugli otto campi da gioco che verranno allestiti si affronteranno le migliori formazioni maschili e femminili a livello nazionale che si contenderanno lo scudetto 2020. Il format prevede un main draw a 32 squadre con 24 coppie qualificate in base alla classifica nazionale e 8 provenienti dalle qualificazioni anch’esse con 32 team ai nastri di partenza. Il montepremi sarà di 30mila euro totali.

Campionati nazionali che tornano nuovamente in Veneto dopo il successo della passata edizione. «Per il secondo anno consecutivo - commenta il presidente della Regione - i campionati italiani assoluti di beach volley si tengono a Caorle, una delle località più affascinanti della costa adriatica, particolarmente votata ad ospitare manifestazioni sportive come questa, che abbina una disciplina spettacolare e sempre più amata come il volley, con un terreno di gioco unico come la sabbia. Quest'anno il tutto ha il particolare sapore della ripartenza dopo i tempi bui del lockdown. Una ripartenza da fare in tutta sicurezza, rispettando le regole di prudenza, ma anche godendo di quello che sarà uno spettacolo straordinario».

Grande emozione quindi da parte di tutta la città per un evento che il sindaco Luciano Striuli commenta cosi: «C'è sicuramente grande attesa a Caorle per quest'importante evento che con enorme soddisfazione riusciamo a riproporre anche quest'anno, nonostante la delicata situazione imponga protocolli molto rigidi. Ringrazio la FIPAV, in particolare il presidente Bruno Cattaneo ed il vice Adriano Bilato, per aver deciso di continuare la collaborazione, dimostrando così tutta la fiducia riposta nella nostra località, e la JBA, per l'ottima organizzazione ormai dimostrata in molteplici occasioni. Siamo pronti, quindi, ad accogliere questi giovani sportivi e ad assistere ad avvincenti partite tra i massimi esponenti del beach volley italiano: sarà un onore incoronare la coppia che si aggiudicherà il trofeo tricolore».

Date le limitazioni imposte alla presenza di pubblico sugli spalti, sarà possibile accedere solo per atleti ed addetti ai lavori muniti di pass. JBA si è impegnata comunque per far vivere a tutti gli appassionati la settimana tricolore: sul sito e sui social Jba saranno sempre disponibili in tempo reale gli aggiornamenti sui risultati e le foto dei protagonisti. Inoltre sulla pagina fb di JBA sarà possibile seguire in diretta streaming alcune partite.