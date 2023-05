Beach Volley Marathon Bibione: si è concluso il torneo open più partecipato al mondo

Si è conclusa dopo tre intense giornate di gare, la mitica AeQuilibrium Beach Volley Marathon a Bibione. Oltre tremila squadre si sono scontrate sulla spiaggia veneta per la vittoria al torneo open di pallavolo da spiaggia più partecipato al mondo. Di seguito trovate tutte le squadre vincitrici, insieme al podio dell'unica tappa italiana del Campionato Internazionale Beach ParaVolley, nelle categorie Standing e Sitting.

I risultati

3X3 BEACH PARAVOLLEY “STANDING”

1° Polonia (Synowiec - Wojtowicz - Cegielka - Wypych)

2° Italia B (Di Ielsi - Cornacchione - Guzzo)

3° Italia A (Dalpane - Ripani - Striano - Marsiliani)

3X3 BEACH VOLLEY “SITTING” MASCHILE

1° Alessandro Campi - Alex Piana - Massimiliano Azzolini

2° Paolo Mangiacapra - Giorgio Canù - Paolo Gamba

3° Armando Malvasi - Stefano Benigno - Francesco Battista - Aldo Cucunato

3X3 BEACH VOLLEY “SITTING” FEMMINILE

1° Barbara Kocmur - Lena Gabrscek - Tijn Vrhovnik

2° Taja Vrhovnik - Jeler Senta - Klara Vrabi? - Anja Mihorko

3° Martina Corrado - Cristina Murdolo - Cristiana Masciali - Valentina D’Ambrosio

2X2 MASCHILE GOLD

1° Luca Bigarelli - Simone Podestà

2° Jan Dumek - Jiri Sedlak

3° Matteo Ingrosso - Francesco Cottarelli

2X2 FEMMINILE GOLD

1° Giada Bianchi - Rachele Mancinelli

2° Giulia Rastelli - Maria Sviridova

3° Eva Elekova - Barbora Tokosoka

2X2 MISTO GOLD

1° Olivier Barthélémy - Celia Molinos

2° Edoardo Pizzileo - Alessia Uska

3° Davis Krumins - Giulia Rastelli

3X3 MASCHILE PLATINUM

1° Olivier Barthélémy - Yull Ullmann - Jelle Ribbens

2° Davide Acconci - Daniele Acconci - Davide Borraccino

3° Tommaso Pizzileo - Filippo Pizzileo - Edoardo Pizzileo

3° Luca Cravera - Federico Geromin - Matteo Camozzi

Attenzione: Per questa categoria non si è tenuta la finale per il 3° e 4° posto. Le due squadre perdenti della semifinale sono pertanto risultate entrambe al terzo posto.

3X3 FEMMINILE PLATINUM

1° Oriola Shpuza - Sofia Arcaini - Chiara They

2° Greta Cavestro - Anna Dalla Vecchia - Giusy Rolla

3° Giulia Gandolfi - Nicole Villa - Greta Filippini

3° Celia Molinos - Victoria Beguelin - Cecile Billiet - Julie Lopez

Attenzione: Per questa categoria non si è tenuta la finale per il 3° e 4° posto. Le due squadre perdenti della semifinale sono pertanto risultate entrambe al terzo posto.

4X4 MISTO PLATINUM

1° Lara Salvestrini - Valentina Mengaziol - Paolo Zonca - Omar Biglino

2° Francesco Bastogi - Stefano Fabbri - Clelia Bacigalupo - Simona Marchese

3° Sara Franzoni - Filippo Pizzileo - Tommaso Pizzileo - Simone Podestà - Eleonora Gili

3° Federico Geromin - Luca Cravera - Sharin Rottoli - Anna Piccoli