Beach volley: Mattavelli/Gottardi e Fusco/Hanni sono campioni d’Italia under 20

Mattavelli/Gottardi e Fusco/Hanni sono campioni d’Italia under 20 di beach volley: si sono concluse così le finalissime dei campionati giovanili che hanno decretato, a Caorle, i vincitori della categoria. Fusco/Hanni hanno ottenuto il titolo maschile con il punteggio di 2 a 0 sulla coppia Passamonti/De Stefano, mentre Mattavelli/Gottardi, in campo femminile, sono risultate vittoriose su Botta/Valdora con lo stesso punteggio. Terzo posto nel maschile per Arboscello/Lancianese e, nel femminile, per Malacrida/Ruffini.

Da domani hanno inizio il campionato nazionale assoluto e i master, per un tre giorni di grande sport. Rossi/Carambula, Lupo/Nicolai e la novità delle coppie straniere sono solo alcuni ingredienti di quello che ci aspetterà per questo weekend.

Le cronache delle gare

Hanni/Fusco vs. Passamonti/De Stefano

Partita che, come dichiarato dallo speaker, dimostra "due squadre equilibrate", vogliose di vincere ma soprattutto di giocare bene. Ed è proprio la squadra Hanni/Fusco, targata Club Italia, che si aggiudica il primo set per 21-19. Passamonti e De Stefano tentano in ogni modo il recupero, ma una serie di errori soprattutto in battuta li penalizza di molto, concedendo anche il secondo set (quello decisivo) alla coppia azzurra. Hanni e Fusco sono ufficialmente campioni d'Italia (21-19, 21-17).

Botta/Valdora vs. Mattavelli/Gottardi

Finalissima tra la coppia Botta/Valdora e la coppia azzurra Mattavelli/Gottardi. È proprio quest'ultima che si aggiudica il primo set, con un parziale di 21-11. Botta e Valdora tentano di difendersi come possono, ma gli sforzi si rivelano vani. Secondo set che ci mostra una performance spettacolare da parte di entrambe le squadre. Botta e Valdora partono all'attacco, e riescono a mettere in difficoltà la coppia avversaria. Nonostante tutto però, la coppia Mattavelli/Gottardi ha la meglio, e si aggiudica il titolo di campionesse d'Italia.? Mattavelli e Gottardi vincono quindi la medaglia d'oro (21-11, 21-19)