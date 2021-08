Attura resta in orogranata: «Mi auguro di avere le tribune piene»

Come molte sue compagne dell'Umana Reyer convocate in Nazionale, anche Beatrice Attura ha avuto all'inizio ben poco tempo per dedicarsi ai festeggiamenti dello scudetto delle ragazze orogranata. Però, una volta archiviata, a fine giugno, la parentesi azzurra all'Europeo, le celebrazioni del tricolore hanno assunto un valore doppio, per la playmaker italo-americana.

«Ho festeggiato soprattutto con la mia famiglia, che finalmente ho potuto riabbracciare per la prima volta dall'esplosione della pandemia. Anche se un po' mi è dispiaciuto, per quest'anno ho rinunciato a vacanze vere e proprie, preferendo dedicare il periodo di riposo al ritorno Stati Uniti dai miei genitori: erano due anni che non vedevo mia madre! Anche se fatta con un pizzico di ritardo, la festa per lo scudetto è stata così ancor più bella. E, in fondo, non aver potuto concentrarmi appieno sulla gioia per la vittoria fin da subito non ha tolto nulla a quella che è stata un'esperienza bellissima e indimenticabile».