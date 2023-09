Attese 3mila persone a Bibione per un intero weekend di fitness in spiaggia

Compie 18 anni, è la convention del fitness all’aria aperta più grande d’Europa ed è pronto a trasformare la spiaggia di Bibione in una distesa a perdita d’occhio di ballo, musica e spettacolo. È il Bibione Beach Fitness, che dal 22 al 24 settembre festeggia la maggiore età nella "sua" spiaggia, là dove tutto è cominciato e non si è mai fermato. Sono già oltre 3mila gli appassionati che hanno scelto di ritagliarsi un posto nel cuore del movimento sano, divertente e sempre innovativo.

Il programma è molto ricco: oltre cento top-presenter internazionali che si esibiscono su quindici megapalchi con lezioni che sono veri spettacoli di tecnica e infinito divertimento. Sotto, sulle pedane, una marea di persone che vuole ballare e divertirsi, in tenuta atletica e molto spesso con outfit degni di un musical.

Da un palco all’altro, le lezioni sfilano secondo un’organizzazione che ricorda la precisione svizzera: pochissimi, infatti, i minuti tra la fine di una sessione e l’inizio di un’altra, ma il passaggio è talmente naturale che non lo si percepisce nemmeno. Ci sarà anche l'Esercito italiano, che proporrà percorsi di “military fitness” da effettuare con ostacoli non convenzionali e con la guida degli istruttori del reggimento Lagunari "Serenissima", l’unità specializzata in operazioni anfibie.

Laura Cristina è la direttrice artistica di Bibione Beach Fitness e insieme a SportFelix ha creato e portato l’evento ai livelli odierni, «ma - sottolinea divertita - diciotto anni fa eravamo in 160, con un solo palco sotto a un tendone. Oggi i palchi sono quindici e siamo sempre sotto il sole e pure la pioggia. La ricetta di questo successo è semplice e non cambia, ed è professionalità, competenza e capacità di divertirsi in modo sano»