Bibione acciuffa la finale della Coppa Veneto, Chioggia non ce la fa

Il Tennis Culturale Bibione a Cittadella contro Città dello Sport acciuffa la finale della Coppa Veneto. Non ci sarà il Chioggia, che a Treviso nei campi dell’Eurosporting ha dovuto alzare bandiera bianca dando il pass ai trevigiani. Finali che si terranno al Tc Scaligero di Verona dalla mattinata del 20 febbraio.

Per il team del Bibione hanno giocato Andrea Pozzo, Jury Basilone e Marco Vignaduzzo. Parte subito il veterano Marco Vignaduzzo che ottempera alle chiamate del suo capitano Basilone, ovvero gioca solo per la sua squadra. E c’è riuscito bene. Contro l’under 16 3.5 Luca Tombolato match sofferto, ma vincente. Tombolato che rende 40 anni a Vignaduzzo, si è arreso soltanto al tie-break nel primo set. Poi è riuscito a rimettere in pari l’incontro con un convincente 6/4, ma il long tie-break dava ragione al più esperto Vignaduzzo.

Nell’altro campo il capitano del Cittadella Maurizio Bonaldo schierava in campo il figlio, Alistair anche lui con classifica 3.5 che se la doveva vedere contro Andrea Pozzo di classifica 4.3 e la tabella anagrafica recitava un +25. Anche qui una bella partita dal risultato incerto fino alla fine. Primo set vinto dal giocatore del Bibione per 7/5, Bonaldo Alistair pareggiava con un 6/4. Il long tie-break dava ragione al più brillante 17enne che annullava due match point a Pozzo per poi aggiudicarsi l’incontro per 11/9. Sul punteggio di un incontro pari si rendeva necessario l’incontro di doppio decisivo.

Qui l’arbitro dell’incontro, la signora Arianna Albertoni di Bassano, sorteggiava campo e turno di servizio dando il via al doppio dove per la squadra di casa c’erano i Bonaldos’ player e per il Bibione il capitano Jury Basilone e Marco Vignaduzzo. Subito avanti i veneziani che sembravano dominare la scena, ma il giovane scavezzacolli Alistair con un’ottima intesa con il padre Maurizio, riusciva a pareggiare il primo set sul 3/3.

Punti decisivi giocati dal 4.3 Basilone, dove nonostante la verve di Alistair ed il buon gioco a rete di Maurizio, riusciva a chiudere Bibione per 6/3. Stesso menabò anche per il secondo set fino al 6/6 dove si rendeva necessario il tie-break. Ottima la prestazione del più giovane della compagine, che con rovesci incrociati molto ficcanti destabilizzava i veneziani, ma gli ultimi tre punti portavano la firma di capitan Basilone e Bibione in finale.

Bibione che si appresta ad ospitare nel suo prossimo evento la 17^ edizione nazionale del Kinder tennis Trophy. Unica tappa valida anche per il vicino Friuli ed una delle quattro venete dal 30/4 al 15/05 per giovani racchette dai 9 ai 16 anni.

Rodeo weekend 12 e 13 febbraio, si terrà al Tc Arca 974 e sarà riservato ai giovani dai 12 ai 16 anni. Per la seconda edizione del Candy Bowl le iscrizioni termineranno alle ore 12 di giovedì 10/2.

Tutto pronto al Green Garden per il primo torneo regular stagionale. In palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito. In lizza quindi, dal 12 al 27 febbraio, uomini e donne per tabelloni di singolare e doppio del circuito Bnl, gli internazionali d’Italia.

Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 10/2.

Al Republic di Jesolo Rodeo di San Valentino maschile e femminile fino ai 3.1. Dirige Maria Laura Perini. Iscrizioni entre le ore 12 del 10/2.

A Camponogara Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/2.