Continua a maturare il movimento che cerca di tutelare il diritto allo sport per i ragazzi.

L'iniziativa

Le società che erano partite dal nostro territorio per far sentire la propria voce al governo e togliere l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i giovani sportivi, sono notevolmente aumentate. Alle società del Veneto, nucleo storico, si sono aggiunti i gruppi calcistici di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e anche alcune formazioni umbre e delle Marche, oltre a molte società di altri sport. Proprio in questi giorni è stata sollecitata, attraverso un nuovo e deciso comunicato ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti e la Figc a spingere verso l’intervento del Governo. Ma non si è fermata qui l’iniziativa ma si è spinta anche oltre. Ieri molte Prime Squadre, tutte in qualche modo legate a settori giovanili, si sono unite all'iniziativa di far scendere in campo i capitani delle squadre con un numero 12 dipinto sulla faccia, proprio a testimoniare la vicinanza a questa “battaglia” per permettere ai ragazzi “over 12” non maggiorenni, di poter fare sport e giocare pur non avendo il green pass rafforzato. Poi ogni società che ha aderito all’iniziativa, ha postato le foto dei capitani o delle squadre con il segno del 12, sui propri canali sociali con l’hastag #12incampo. Un semplice gesto di vicinanza a tutti i settori giovanili, che non ha creato scompenso ad ogni singola gara. Il tutto dopo averne parlato con il Presidente LND Ruzza che, con i suoi consigli, ha evitato che un semplice gesto penalizzasse il referto arbitrale o richiedesse permessi specifici. Ieri, come si vede dalle foto, in tanti sono arrivati al campo con scritte sul viso o striscioni che riportavano l’hastag #12incampo, #settoregiovanile, #sportgiovanile, #sportpertutti, #sportlibero, #losportpertutti, #losportèvita, #dirittoallosport #bastam #greenpassm #lndm #figcm #sportm #serieam #seriebm #seriecm #seriedm #eccellenzacalciom #skycalciom #calcioitalianom #calciogiovanile, #leganazionaledilettanti, #basket, #volley, #sportnegato

Le squadre

Condiviso da più di 50 società del Comitato Regionale Veneto FIGC/LND