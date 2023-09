Pareggio senza reti col Brescia, il Venezia manca il salto in classifica

Un risultato a reti inviolate che ferma la corsa del Venezia in classifica: questo è lo 0-0 ottenuto sul campo del Brescia.

La partita

Poche le emozioni al Rigamonti. Già la prima frazione si dimostra avara di occasioni. Il Venezia più generoso cerca di essere più incisivo, senza riuscirci. Solo Cheryshev si inventa una buona conclusione dalla distanza, ma la palla si alza sulla traversa di pochissimo. Al 55' il Brescia alza la voce: miracolosa opposizione di Joronen su Dickmann. Non succede praticamente più nulla: qualche tentativo di affacciarsi in attacco da parte delle due formazioni ma senza incidere e la gara si chiude dunque sullo 0-0. Occasione sprecata per il Venezia di fare un balzo in avanti in classifica.