Calvi: brutta caduta in casa

Pozzonovo sbanca Noale e rifila tre gol a un Calvi che sembra la brutta copia di quella ammirata in Coppa. Certo mancavano due pilastri di centrocampo come Zane e Bagarotto, ma questa non può valere come scusa per la pesante sconfitta.

Padovani più in palla

I padovani sfoderano una prestazione solida, non soffrono più di tanto e quando c’è da spingere fanno male e chiudono il match. Dopo un paio di sfuriate offensive casalinghe, il Pozzonovo passa al 26'. Pavan mette al centro per Cazzadore che batte Fornea in uscita.

Il raddoppio

Al 36’ Gasparini colpisce il palo interno e il Pozzonovo raddoppia. Punizione da destra, palla sul secondo palo dove di testa Cortella appoggia per l’accorrente Dario. 2 a 0 e match praticamente chiusa.

La ripresa

Niente da fare nemmeno nei secondi 45'. Al 31' gli ospiti chiudono il match. Ripartenza, scambio Pavan, Cortella che ridà palla al compagno che non sbaglia il tris.