Circa 2000 euro per la Fondazione Città della Speranza

19 Dicembre Mogliano Veneto. "Una partita di calcio, una partita per la vita". L'Union Pro 1928 e Legnago Salus sono state orgogliose di aver dato vita a una partita tra le loro rappresentative classe 2006 per raccogliere fondi per la fondazione Città della Speranza e di aver avuto come testimonial di eccezione un campione del calibro di Denis Marconato campione azzurro del Basket.

La partita

Una partita carica entusiasmo grazie anche alla telecronaca in diretta. Per la cronaca la gara è finita 4 a 2 per l'Union Pro 1928 che dopo essere andati in svantaggio hanno dominato la gara per tutto il match. Anche se il risultato contava veramente poco.

Il Presidenti

"Le due squadre si augurano di ripetere ancora l'iniziativa svolta all'Arles Pasini. "Giocare per Città della Speranza - ha detto il presidente dell'Union Pro 1928 Enrico Lorenzoni - è stato un orgoglio per noi. Stiamo già cercando di organizzarci per ripetere l'evento con ancora più squadre e sempre con i nostri ragazzi giovani. Speriamo che questa piccola goccia sia un esempio per tutti per capire che non c'è gioia più bella che regalare a tanti bambini la speranza un giorno di giocare con i nostri colori o contro di noi. Non importa. l'importante è che trovino la gioia di calcare un campo da calcio. Grazie a Città della Speranza per aver accettato il nostro invito".

Le autorità

Presenti all'iniziativa, Arcangelo Varlese, Direttivo Fondazione Città della Speranza, il Presidente del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto Lino Sponchiado, il Sindaco di Preganziol Paolo Galeano, il delegato provinciale Treviso FIGC Lega Nazionale Dilettanti Claudio Donà e Denis Marconato.