Un Mesre sul velluto

Seppur a ranghi ridotti gli arancioneri partono subito forte. Alla prima incursione, i padroni di casa si portano in vantaggio: al 1', un'azione di Fabbri sul lato sinistro del campo consente a Ferchichi, posizionato sulla parte opposta, di portarsi in posizione di tiro dal lato corto dell'area, il risultato è un diagonale-bomba che supera Zecchin e sul quale Pregnolato, nonostante si trovi sulla linea di porta, non riesce a intervenire. Il Mestre sale immediatamente in cattedra e impedisce ai vicentini di aggredire la propria trequarti. Al 6' Fabbri vola a sinistra e serve un passante lungolinea per Corteggiano il cui cross in area, invitante, non trova gli avanti arancioneri pronti a scoccare il tiro decisivo.

La gara

Il Cartigliano risponde al 13' con Barzon che approfitta di un errore in appoggio di Fabbri e tira un rasoterra dalla distanza sul quale Ronco si fa trovare pronto. Al 18' Ferchichi da destra cambia tutto per Fabbri che dal lato sinistro dell'area sventaglia sul secondo palo, Tardivo prova il colpo di testa, ma il tocco è debole, la palla facile preda di Zecchin. Al 20' il Cartigliano si fa vivo a sinistra con Preknicaj, entra in area, semina tutti, ma Varotto in scivolata cattura la palla e sventa il pericolo. Il match prosegue senza troppo scossoni anche nella ripresa, il Mestre controlla, il Cartigliano abbozza la replica, ma capitola al 26': angolo di Bortolin battuto da destra, la palla arriva sul primo palo laddove Nicoloso, lesto, con un tocco di fino di prima intenzione, beffa tutti, compreso Zecchin che vede la palla solo quando gonfia la rete. Gli ospiti abbozzano, ma il Mestre concede poco o nulla, sterilizza le folate offensive e si riprende il Baracca.