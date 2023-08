Ufficiale al Venezia, mister Vanoli rinnova

Il matrimonio appariva scontato, dopo la lunga cavalcata che, con lui in panchina, si è conclusa con l'approdo ai playoff. Alla fine mister Paolo Vanoli ha detto sì e ha firmato dunque con il Venezia un contratto che lo lega al club fino al giugno 2026.

L'annuncio lo aveva già in qualche modo anticipato il presidente Duncan Niederauer nel lungo comunicato delle scorse ore. «Gli arrivi di Antonelli, Vanoli e di alcuni nuovi giocatori hanno cambiato in meglio la nostra stagione e il nostro club - ha spiegato il presidente -. Con Antonelli già sotto contratto con il Venezia per tre anni, abbiamo offerto a Vanoli un nuovo contratto che lo premia per le sue prestazioni e che estende il suo mandato fino al campionato 25-26. Crediamo che possano fornire leadership, impegno e continuità».

Per l'allenatore la conferma arriva dopo undici vittorie e sette pareggi realizzati lo scorso anno fino alla sconfitta contro il Cagliari, promosso poi in serie A. Quaranta punti in ventisei partite sono il punteggio realizzato da quando Vanoli è sulla panchina arancioneroverde: punteggio che ha portato il Venezia da una situazione tragica, in fondo alla classifica, al miracolo, appunto playoff.