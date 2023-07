Seconda Categoria, il Villanova punta ad alzare l'asticella

Tempo di presentazione anche per il Villanova che l'altro ieri sera si è ritrovato nella sala parrocchiale del paese per dare il via alla stagione 2023-2024. La formazione neroverde si prepara ad affrontare per il quarto anno di fila il torneo di Seconda Categoria con rinnovate ambizioni: dopo aver chiuso per due volte consecutive al 12° posto in classifica la società punta ad alzare l'asticella.

La squadra, guidata ancora dall'esperto Renzo Marzio, vede la conferma di parecchi ragazzi e l'inserimento di alcuni giovani nella politica societaria di un costante ringiovanimento della rosa. In primis cambia il portiere che non sarà più la bandiera Giovanni Cesco, passato al Teglio Veneto, bensì Federico Sutto, estremo difensore di sicuro affidamento per la categoria. Quasi immutata la difesa, la cui unità novità è l'ex Lugugnana Alberto Sartori. Il centrocampo invece è stato ringiovanito con la promozione dal vivaio di Alessandro Aggio e Matteo Grando, così come Filippo Mancin e Davide Grande in attacco. Nel reparto avanzato i volti nuovi sono Edoardo Kralle dalla Sangiorgese e Clè Sartori dal Real Sindacale.

"L'obiettivo è fare bene - ci dice il ds Domenico Falcomer - noi ci crediamo veramente. L'obiettivo è sicuramente migliorare la passata stagione, cercando di essere la mina vagante del girone. Voglialmo giocarcela contro tutte le altre squadre perché siamo sicuri di avere una rosa competitiva con un mix di giovani bravi e più qualche veterano che porterà la sua esperienza acquisita nei tanti anni di campionati alle spalle"

LA ROSA

Portieri: Sutto Federico, Pivetta Michele, Stefanuto Luca.

Difensori: Angeli Mattia, Sartori Alberto, Paulin Mattia, Pasianotto Roberto, Zanotel Mattia, Basso Francesco, Toffolon Matteo, Perrotta Luca, Toppan Davide, Trevisan Vittorio.

Centrocampisti: Pauletto Matteo, Mariutti Tommaso, Mian Luca, Aggio Alessandro, Grando Matteo, Francescato Filippo, Demo Sebastiano, Cremasco Andrea, Vasha Arbi, Bellotto Ivan.

Attaccanti: Alba Andrea, Cinto Filippo, Demo Niccolò, Kralle Edoardo, Mancin Filippo, Grande Davide, Sartori Clè.