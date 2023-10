Il Venezia fallisce un rigore: a sorpresa vince la Reggiana 1-0

Un po' a sorpresa il Venezia esce sconfitto dallo stadio Mapei per 1-0: alla Reggiana riesce il colpaccio contro i lagunari.

La partita

Nel primo tempo non pervenuta la squadra di casa mentre il Venezia avrebbe almeno due opportunità per portarsi in vantaggio: prima al 20' con Pierini che si coordina e impensierisce Bardi, bravo a opporsi. La difesa poi salva dalle ribattute. E poi al 37' quando Pieragnolo respinge in modo maldestro e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto va Pohjanpalo che però fallisce. Il risultato resta fermo sullo 0-0. Nella ripresa bastano due minuti agli uomini di Nesta per trovare, a sorpresa, il vantaggio: è Gondo ad aprofittare della distrazione difensiva e infilare in porta il tiro. Il Venezia prova a reagire: ghiotta la punizione di Pierini che viene deviata di poco sopra la traversa. La gara si innervosisce, Zampano si prende anche l'espulsione per proteste. Al 72' Gondo riesce a colpire una traversa mentre per il Venezia non si concretizza più la possibilità di battere a rete e la gara si conclude con la sconfitta degli arancioneroverdi.

Post partita

Mister Vanoli post partita: «E' mancato l'episodio, siamo stati bravi comunque in dieci a restare in partita ma è una lezione che ci serve: quando stai sopra tutti combattono con i denti. Dispiacere sull'espulsione...».