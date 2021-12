Brutto Natale per lo Spinea

Prima grossa occasione al sesto quando Pedji dal limite serve al vertice dell'area piccola Raimondi. L'attaccante si gira bene e impegna il portiere Dan in un intervento piuttosto difficile. Al 25', su angolo di De Leo, Pedji anticipa tutti ma mette di poco alto sulla traversa. Al 29' Raimondi si trova nuovamente, anche se stavolta in posizione più defilata, a tu per tu col portiere ma anche stavolta Dan è bravo a chiudergli lo specchio della porta. La Dolomiti passa al 35' quando gli ospiti stanno ingenuamente tardando ad operare un cambio. Mosca, dal fondo, pennella al centro dell'area un cross che Posocco di testa devia in rete: il portiere può solo toccare la sfera che si infila a mezza altezza. Al 40' Raimondi riesce a presentarsi una terza volta a tu per tu con Dan. Stavolta l'attaccante è bravissimo ad addomesticare il pallone, non altrettanto bravo al momento della conclusione.

La ripresa

Al 45' si vedono in avanti per la prima volta gli ospiti con una bella conclusione dalla distanza di Menato alla quale si oppone di testa Trevisan. All'8' della ripresa gli ospiti si rendono pericolosi con una conclusione di Fantinato deviata da un difensore: Masut, in ogni caso, è bravo a rimediare in angolo con un colpo di reni. E al 12' sono ancora i veneziani a rendersi pericolosi con una conclusione di Brugnolo alla quale Masut si oppone comunque con sicurezza. Proprio nel miglior momento degli ospiti, Raimondi sfodera la giocata che porta al raddoppio (un diagonale sul secondo palo al 16' che non dà scampo a Dan). Al 35' De Carli, liberato da un generoso velo di Corbanese in area piccola su cross da destra, segna il terzo gol. Allo scadere c'è gloria anche per Masut, bravo ad opporsi ad un colpo di testa ravvicinato di Barbon.