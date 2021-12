Per l'Union Clodiense un nuovo attaccante

Girone C

Serie D Girone C

Attaccante centrale classe 1994 nato a Canicattì, ha militato nella prima parte di stagione con la maglia del Gozzano in Serie D Girone A, dopo un’esperienza in Serie C con la maglia della Giana Erminio e un’ottima stagione con l’Arconatese nella stagione 2019/20 interrotta causa pandemia.

Le caratteristiche

Attaccante molto fisico propenso alla battaglia dentro l’area di rigore, dotato di ottima potenza è pronto ad offrire nuove soluzioni negli schemi della squadra.

Una grande esperienza

Vasta esperienza in categoria, risponde alle esigenze tattiche individuate per migliorare ulteriormente la squadra in fase offensiva. Filippo è fin da subito a disposizione di Mister Antonio Andreucci.