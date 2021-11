Union Clodiense beffata nel finale

L' inizio è scoppiettante per i granata proprio grazie ad Ouro e Monticelli che lavorano bene un pallone che De Luca devia in maniera non perfetta permettendo a Romano di depositarlo in rete. Inizio in salita per gli uomini di Moras che devono chiedere subito al talentuoso Bussi di accendere la luce sulla trequarti avversaria: operazione che si verifica immediatamente anche se Calcagnotto riesce a liberare ad un passo dalla riga di porta. Al 21' Passador mette in angolo e sul susseguente tiro dalla bandierina è Dall' Ara a svettare per ristabilire il risultato di parità. I granata subiscono il colpo e, complice la verve di Bussi, capitolano al 24' sul tocco del fantasista di casa. Nel miglior momento dei friulani i granata hanno il merito di riuscire ad evitare il terzo gol avversario e di terminare la frazione di gioco in crescendo rendendosi pericolosi al 33' con il tiro di Kaptina e al 42' con Marcolin, ben pescato in area da Finazzi, ma murato prima della conclusione.

Il secondo tempo

Nella ripresa Andreucci lancia nella mischia Calabrese e Duse al posto di Ouro e Finazzi creando subito qualche grattacapo al sempre attento De Luca, devono comunque ringraziare ancora una volta Calcagnotto abile ad allontanare dalla porta un tiro scoccato a colpo sicuro da Rocco. La svolta della gara al 16': fallo in area e calcio di rigore trasformato da Romano per la doppietta personale. Fasolo con il suo costante movimento permette ai compagni di squadra di avere un punto di riferimento quando optano per il lancio in profondità, tutto questo si concretizza al 23': verticalizzazione perfetta di Marcolin e l' ex Mestre non sbaglia. Andreucci inserisce Ndreca al posto di Romano per poter avere maggiore possibilità di sorprendere in velocità la retroguardia di casa visto che l'inserimento di Forestan aveva spostato il baricentro avversario in avanti, i padroni di casa vengono premiati proprio nell'ultima mischia in area con il tocco della punta subentrata al 25' che non lascia scampo a Passador.

Andreucci

"In campo abbiamo visto due squadre che hanno dato spettacolo - ha detto Mister Andreucci a fine partita - avremmo dovuto gestire meglio la parte centrale del primo tempo, però abbiamo saputo reagire bene nella ripresa portandoci in vantaggio in un campo difficile. Dobbiamo accettare questo risultato : è un passo in avanti per la nostra classifica".