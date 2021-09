L'union Clodiense festeggia con i rigori

I granata si devono far perdonare il pari contro l' Adriese all' esordio di campionato e partono subito lancia in resta. Il pallino rimane costantemente in mano ai lagunari che passano in vantaggio con Romano che solo davanti a De Luca lo supera. La partita però si anima e diventa più equilibrata permettendo ai padroni di casa di sfiorare il pari con un palo colpito da Rocco sugli sviluppi di un corner.

La ripresa

Nella ripresa Andreucci inserisce Mboup sulla linea difensiva e Casarotto sulla zona nevralgica del campo. Il Cjarlins concede qualche spazio per gli affondi granata e lo stesso Calabrese, al 25', calcia di poco fuori dopo una lunga galoppata. Al 26' la svolta: Bussi supera Passador con un tiro calibrato che si insacca dopo aver toccato il palo. Non si scompone la compagine granata che gestisce bene le fiammate avversarie ma deve capitolare al 43' quando D' Apollonia è lesto a svettare di testa su palla servita da calcio d' angolo. Sembra fatta per gli ospiti ma su lunga rimessa di Serena Calcagnotto pareggia di testa. Il regolamento non prevede i supplementari. Si va ai rigori: ci pensano Romano, Serena, Issa, Casarotto e Kaptina ad essere perfetti, decisivo però anche il cucchiaio finito alto di Venitucci.