Union Clodiens mastica amaro dopo il pareggio

L'Union Clodiense mastica amaro dopo l'1-1 in casa contro l'Adriese, soprattutto se si considera che i polesani sono pervenuti al pareggio quando stavano giocando da oltre un tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Rosso, cacciato per un fallaccio a piedi uniti su Tinazzi.Union che comunque, pur non giocando meravigliosamente, era riuscita a trovare il gol del vantaggio con un bella combinazione Marcolin-Fasolo, che ha mandato in porta l'ex giocatore del Mestre. I granata, però, pur gestendo il gioco non sono riusciti a chiudere il match, hanno subito il pari dell'ex Gioè, su incomprensione tra Cuomo e Passador, a cinque minuti dal 90' ed hanno addirittura rischiato la sconfitta quando Farinazzo si è presentato tutto solo davanti a Passador che per fortuna ha rimediato.

Il commento del mister

Il tecnico Antonio Andreucci si è comunque dichiarato soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.«Credo», ha detto nel post partita «che abbiamo fatto la partita noi anche quando eravamo in parità numerica. poi, approfittando anche della loro inferiorità numerica, abbiamo fatto vedere delle buone cose, segnato un bellissimo gol, ma non è bastato. Abbiamo cercato di gestire il risultato ma non abbiamo approfittato a quel punto della superiorità numerica. Potevamo gestire meglio la circolazione della palla, abbiamo subito il pareggio su un nostro svarione e quindi ci teniamo questo pareggio. È stata una partita combattuta, molto tesa e nervosa perché si trattava della prima di campionato ed era un derby, ma abbiamo molti margini di miglioramento. Certo dobbiamo fare dei passi in avanti nella compattezza del gruppo e per questo dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino adesso: sono moderatamente soddisfatto». Mercoledì l'Union sarà in casa del Cjarlins per il turno di Coppa Italia, quindi in campionato è attesa da due trasferte consecutive: Este e Montebelluna.