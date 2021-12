L'Union Clodiense espugna Cattolica

Sul sintetico i granata non riescono a mettere in atto l' abituale palleggio però, partita dopo partita, aumenta il possesso palla e quella padronanza che permette poche volte l' iniziativa agli avversari. Molti i calci d' angolo per i granata e al 29' Serena sfiora il palo : è l' occasione più grande unitamente al tiro morbido di Monticelli che, al 34', termina fuori di poco. Primo tempo che termina sullo 0 a 0 con nessuna conclusione di marca romagnola.

Il secondo tempo

Nella ripresa si nota una maggiore pressione giallorossa sui portatori palla e il tentativo di Santoni di dirigere maggiormente il gioco, a calciare però ci vanno solo i granata pericolosi al 9' con Finazzi e al 17' con Marcolin. I subentrati Kaptina e Romano si fanno notare per pulizia d' intervento e assistenza ai compagni e, al 21', è proprio la punta a trovare il perfetto appoggio verso l' angolino. Il gol incassato sveglia i giallorossi ma, con l' ingresso di Ouro, l' Union Clodiense affianca a Fasolo un giocatore temibile sugli spazi larghi : ne beneficia l' ex Mestre che al 27' fa gridare al gol ma Scotti ci arriva con il braccio sinistro teso.

Al 37' Padulano calcia fuori a porta libera dopo l' uscita di Passador : è l' episodio che vede l' allontanamento dal campo di Andreucci che non ha tardato a far conoscere a Picardi la sua interpretazione sull' episodio. Ivano Rossetti si sbraccia per tenere in apprensione i suoi per il finale. Adesso la capolista è abbastanza vicina.