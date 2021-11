L'union esce dalla Coppa

Girone C

Serie D Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Delta Porto Tolle

Prima occasione per il Delta al 10', angolo Scarparo di testa sfiora l'incrocio dei pali, La Clodiense cresce soprattutto grazie a Ouro che fa salire il baricentro. Al 29' Marcolin innescato da un contropiede per un errore difensivo di Foschi, tira altoIl Delta si limita a controllare, mentre fatica a trovare i movimenti giusti del reparto avanzato. Si va negli spogliatoi sullo 0 a 0.

La seconda frazione

Al 7' punizione per l'Union Clodiense; sulla battuta va Marcolin che impegna nella deviazione in angolo Cinelli. Al 12' lancio dal settore difensivo ospite verso Ouro. Cinelli esce, e la punta granata gli frana addosso commettendo il secondo fallo da cartellino e subendo l'espulsione permettendo al Delta di sfruttare la superiorità numerica. Situazione paregggiata al 15' quando Okoli commette fallo su Serena, ed arriva la seconda ammonizione e il rosso. L'azione più pericolosa è quella di Proch al 35', primo tiro nello specchio della porta dei deltini e palo clamoroso con un diagonale che Voltan riesce a toccare e deviare sul legno. Il Delta ha preso coraggio e spinge, al 40' Forte scende a sinistra, traversone toccato da Spencer che sbatte sulla traversa. Sembra che le porte siano stregate. Infatti anche al 42' Marchesan di testa chiama al miracolo Cinelli che devia la palla deviato sul palo. Termina 0-0. Squadre ai rigori dove il Delta Porto Tolle vince per 4-2.