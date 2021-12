L'Union Clodiense si fa il regalo

L' Union Clodiense vince l'ultima partita del 2021, rosicchia due punti all' Arzignano e, dopo tante affermazioni con il minimo scarto, questa volta, in onore alle imminenti tombole natalizie, propina una quaterna al pur dignitoso San Martino Speme. E' stata una vittoria importante - ha detto a fine partita il presidente Ivano Boscolo Bielo - non prendiamo gol e ci avviciniamo sempre più alla capolista. A dirigere i granata in panchina c'era Alessandro Ballarin, vice Andreucci, vista la squalifica del tecnico toscano

La gara

Sulla corsia di destra l' ex Cartigliano trova gli spazi per rendersi pericoloso : al 18' una sua punizione impegna Mora, al 29' si incunea in area tra due avversari serve un pallone arretrato per Kaptina che calcia di precisione ed insacca all' incrocio dei pali. I ragazzi di Menegazzi non si scompongono ed attaccano con generosità ma, al 40', quando Marcolin imbecca Fasolo con un perfetto assist e confeziona il 3 a 0, la partita virtualmente si chiude. Prima del riposo Ferrarese impegna Passador per l' unica seria conclusione in porta della compagine fanalino di coda della classifica.

La ripresa

L'inizio ripresa ripropone un volitivo San Martino Speme sulla trequarti campo avversaria, Menegazzi inserisce Merci al posto di Fanini per poter spingere un po' di più e la coppia Ballarin-Andreucci si cautela con l' ingresso di Tinazzi: l' unica conclusione degna di nota arriva al 29' con il tiro di Oliboni alto. Tra i granata trovano spazio anche Serena e Ouro, ne beneficia Fasolo che ha qualche metro di libertà in più e, al 32', sfiora il palo dopo una bella azione personale. Dopo una serie di tiri alti da parte di Marini D. arriva il gol del 4 a 0 : dialogo in velocità Marcolin-Fasolo e sfera per Ouro che insacca. Nel finale Marcolin si conferma assist-man di qualità permettendo a Finazzi di presentarsi davanti al portiere che intuisce però la conclusione ed evita un risultato che sarebbe stato ulteriormente pesante. L' Union Clodiense festeggia e pensa già al recupero di Levico.